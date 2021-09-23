Витор Перейра высказался о назначении руководителем департамента судейства РФС

Экс-арбитр ФИФА Витор Мелу Перейра высказался о назначении руководителем департамента судейства РФС.

— Я очень горд оказаться здесь. Для меня было большой честью получить подобное приглашение и работать в такой великой стране. У меня богатый опыт работы профессиональным судьей, при этом я более 15 лет работал в 4 странах в качестве руководителя департамента. Это новое большое испытание для меня. Здесь подобралась очень большая команда, которая готова работать ради улучшения уровня судейства. Я знаю, что это большая страна, в которой 83 региона. Между ними много отличий. Но я верю, что мы вместе сможем улучшить уровень судейства.

Мы планируем сделать этот процесс максимально прозрачным и установить связь между всеми участниками футбольного мира. У нас всегда будут открыты двери для вас. Мы всегда будем разъяснять любые интересующие вас вопросы. Стараемся быть максимально контактными и хотели бы построить открытые отношения, — сказал Перейра.

На этом посту португалец сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого стало известно 13 сентября.