Арбитр Михаил Вилков прокомментировал «СЭ» решение РФС отстранить его от работы пожизненно.

В понедельник, 19 апреля, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил следующее: «Было принято решение отстранить Михаила Вилкова от судейства в связи с утратой доверия. Матч «Локомотива» и «Ростова» стал главной причиной такого решения — последней каплей. С самим Вилковым я не общался, но ему об этом решении сообщили».

— Пока я не готов ничего комментировать, — говорит Вилков. — Хочу встретиться с главой судейского комитета. Хочу услышать объяснения от него лично. Сам хочу понять, почему меня отстранили.

— Когда должна состояться встреча?

— Пока не знаю. Надеюсь, встретимся на этой неделе.

— Как относитесь к разговорам о том, что ваши ошибки были предвзятыми в матче «Локомотив» — «Ростов» из-за фигуры господина Сухины?

— Можете написать: Сухине я ничего не должен. И еще. Если бы я хотел «убить» «Ростов», то уже на 10-й минуте удалил бы японского полузащитника. Об этом почему-то никто ничего не говорит и не пишет...

(Виталий Айрапетов)

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