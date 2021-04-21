Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о зарплате главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

По данным телеграм-канала Black Mirror, зарплата немецкого специалиста за сезон-2020/21 составит 275,8 миллионов рублей (около 3,4 млн евро).

«Вы думали, что он будет получать меньше? То, что у футболистов больше зарплаты, не знает только ленивый. Я рад, что Тедеско выбил такие деньги. Он специалист неплохой, наверное. Если тренеру заплатили такие деньги, значит он хорошо ориентируется в рынке. Слава Богу, что эти деньги платят не из бюджета Российской Федерации. Если «Лукойл» хочет платить Тедеско такие деньги — пусть платит. «Спартак» — частная команда, это их дело. Понятно, что Тедеско переоценен. У него хороший агент, и он сам — прекрасный переговорщик. Рад за них», — сказал Губерниев «СЭ».

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Спартак», набрав 47 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице. Красно-белые отстают от идущего вторым «Локомотива» на 2 очка.

(Владимир Пушкарев)