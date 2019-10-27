Виктор Гончаренко: «Если идет черная полоса, то она идет в том числе и с пенальти»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1).

— Игра была до гола, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — К сожалению, не забили пенальти. Это явилось точкой отсчета. Тяжело играть, когда эта мысль сидит у тебя в голове. Во втором тайме начали играть чуть ниже, чем хотелось, за что последовала низание.

Команда не забила третий пенальти? Если идет черная полоса, то она идет в том числе и с пенальти.

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