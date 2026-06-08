Губернатор Калининградской области: «Талалаев, как родитель, переживает за каждого своего ребенка в «Балтике»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» высказался об эмоциональности главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Это же спорт, эмоции. Он не робот, а человек. Тем более Талалаев переживают за команду и результат. Всегда захожу к команде в раздевалку, общаюсь после побед и поражений. И видно, что есть атмосфера семьи. Талалаев, как родитель, переживает за каждого своего ребенка. Ничего криминального в его действиях не было, никаких драк. А за нарушения он получил наказания, выполнил их», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Конфликт с экс главным тренером ЦСКА швейцарцем Фабио Челестини у Талалаева произошел в концовке матча 21-го тура РПЛ (1:0 в пользу «Балтики»). Главный тренер калининградцев взял мяч, улетевший в аут, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА ввести мяч в игру. После этого завязалась потасовка, по итогам которой оба тренера были удалены.

В августе 2025 года «Локомотив» подавал заявление в КДК РФС по поводу оскорбительного жеста со стороны Талалаева в адрес тренерского штаба железнодорожников.

Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда вышла в РПЛ, а в этом идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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