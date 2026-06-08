«Зенит» объявил об уходе Ахметова

Полузащитник Ильзат Ахметов покинул «Зенит» в связи с окончанием срока соглашения, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист присоединился к питерской команде в 2024 году, подписав контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон. Он провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Вместе с питерцами полузащитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В сезоне-2025/26 Ахметов выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. На счету 28-летнего полузащитника 31 матч за самарцев, в которых он забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

Ранее в своей карьере Ахметов также играл за ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин».

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