В «Балтике» объяснили, почему не интересуются Дзюбой, Смоловым и Кокориным

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал, что клуб не планирует подписывать нападающих Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Федора Смолова, которые являются свободными агентами.

— Федор Смолов рассказывал, что Андрей Талалаев предлагал ему вернуться в футбол — и сделать это в «Балтике». Вы действительно рассматривали такой вариант?

— Нет. Я с уважением отношусь к Федору, и, возможно, он нас бы усилил, но мы такой вариант не рассматривали.

— Дзюба и Кокорин — свободные агенты. Кто-то из них вам интересен?

— Все-таки наша стратегия развития клуба заключается в молодых и голодных до трофеев футболистах, которые готовы расти под руководством Андрея Викторовича. И к Артему, и к Александру отношусь также с уважением, но ими мы не интересуемся. Спортивный директор мне их не предлагал, но, если бы это случилось, я бы, скорее всего, наложил вето, — сказал Мясников «СЭ».

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла шестое место в РПЛ.

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