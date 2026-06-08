Сербский тренер Благоевич возглавил «Акрон»

Срджан Благоевич стал новым главным тренером «Акрона», сообщает пресс-служба клуба.

53-летний сербский специалист подписал четырехлетний контракт с тольяттинцами и приступит к работе с командой на летних сборах.

Предыдущим местом работы Благоевича был «Партизан». Тренер возглавил команду в январе 2025-го, в ноябре того же года его уволили после двух подряд поражений, а 9 мая 2026-го вновь назначили на эту должность.

17 мая «Акрон» отправил в отставку Заура Тедеева с поста главного тренера. Тольяттинцы с 27 очками заняли 13-е место в чемпионате России по итогам сезона-2025/26. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победила «Ротор» (2:0; 0:1).

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