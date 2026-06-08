Смолов пока не принял решения о завершении карьеры

Нападающий сборной России Федор Смолов заявил «СЭ», что пока не принял решения о завершении карьеры.

— Твоя карьера не завершена?

— Я пока не объявлял. Поэтому, наверное, окончательно официально не завершена. Пока без футбола.

Последним клубом 36-летнего Смолова стал «Броук Бойз», за который он сыграл 3 матча в Кубке России. Ранее форвард выступал за «Краснодар», московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

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