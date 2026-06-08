Смолов заявил, что ориентируется на Гвардиолу: «Гениальный тренер»

Нападающий сборной России Федор Смолов ответил на вопрос «СЭ», на кого из тренеров ориентируется.

— Ты обучаешься на тренера. Есть уже какие-то планы по стажировкам?

— Стажировка нужна только по окончании обучения. Это если я дальше принимаю решение поступать на следующую категорию, тогда буду думать об этом. Пока этого в планах нет.

— На кого ориентируешься из тренеров?

— Много классных тренеров, у каждого есть свое видение. Разные подходы. Нравится Гвардиола, потому что я считаю, что он гениальный тренер, конечно же. Интересно, куда пойдет дальше.

3 апреля 36-летний Смолов объявил о начале обучения на тренера, однако отметил, что пока не видит себя в этой роли.

Последним клубом Смолова стал «Броук Бойз», за который он сыграл 3 матча в Кубке России. Ранее форвард выступал за «Краснодар», московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max