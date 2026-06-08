Владелец «Акрона» Морозов: «Надеюсь, команда обретет стабильность благодаря приглашению Благоевича»

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал назначение Срджана Благоевича на пост главного тренера команды.

В понедельник, 8 июня, тольяттинцы объявили о подписании четырехлетнего контракта с 53-летним сербским специалистом. Предыдущим местом работы Благоевича был «Партизан».

«Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола. Срджан зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов. Команда начинает новый этап своего развития и, надеюсь, обретет стабильность благодаря приглашению Благоевича», — приводит пресс-служба «Акрона» слова Морозова.

17 мая «Акрон» отправил в отставку Заура Тедеева с поста главного тренера. Тольяттинцы с 27 очками заняли 13-е место в чемпионате России по итогам сезона-2025/26. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победила «Ротор» (2:0; 0:1).

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