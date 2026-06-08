В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Мелкадзе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к нападающему грозненцев Георгию Мелкадзе.

«Его нахождение в шорт-листах уже хорошо. Человек себя проявляет. К нам пока никто не обращался. На данный момент он футболист «Ахмата». Готовы ли рассмотреть продления по нему? Готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого игрока», — сказал Айдамиров «СЭ».

Как сообщает Metaratings, «Спартак» рассматривает Мелкадзе как альтернативный вариант в случае неудачи с трансфером нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Форвард перешел в «Ахмат» зимой 2025 года. В сезоне-2025/26 нападающий провел за грозненцев 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

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