CIES: Глебов является лидером по числу ускорений за матч среди вингеров до 23 лет в мире

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов по итогам анализа Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) занял первое место среди вингеров до 23 лет из 45 лучших лиг мира по ускорениям за матч.

В среднем за игру 20-летний футболист совершает 22,1 ускорения. Вторым по этому показателю идет датчанин Адам Дагим из «Вольфсбурга» (21,4), третьим — ивуариец Базумана Туре из «Хоффенхайма» (21,1).

Глебов выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Также на его счету 4 игры за сборную России.

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