В «Балтике» назвали самого дорогого футболиста команды

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» ответил на вопрос, сколько футболистов могут покинуть команду летом.

— После таких сезонов на игроков обычно растет спрос. Велик ли он сейчас?

— Да. Сильно углубляться не буду, но интерес ожидаемо есть. У нас будет взвешенный подход. Нас должна удовлетворить цена, как и у самого футболиста должно быть желание сменить команду и расти дальше.

— Сколько игроков могут покинуть команду летом?

— По пятерым футболистам есть разговоры. Но официальных предложений нет. Андраде нас уже покинул, с «Зенитом» мы быстро нашли компромисс. Игрока тоже все устроило. Кевин с благодарностью и хорошими воспоминаниями о городе и клубе уехал в Санкт-Петербург. Желаем ему успехов.

— Вы рассказывали, что вместе со спортивным директором по каждому игроку была сформирована ценовая позиция. Произошел ли пересчет?

— Корректировки мы обсуждаем и вносим каждое трансферное окно. Они были внесены и сейчас, но несущественно. Потому что изначально мы выстраивали систему цен, ниже которых лучше лишний раз не беспокоить.

— Кто, по вашим оценкам, самый дорогой игрок команды прямо сейчас?

— Брайан Хиль. Но если говорить о трансферах, то мы находимся в хорошем финансовом состоянии благодаря и «Ростеху», и хорошей работе по привлечению спонсоров, и поддержке области, и личной вовлеченности губернатора. Мы хорошо стоим на ногах — нам не нужно срочно кого-то продавать, — сказал Мясников «СЭ».

В сезоне-2025/26 РПЛ Хиль забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах.

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