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8 июня, 12:20

В «Балтике» назвали самого дорогого футболиста команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Брайан Хиль и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» ответил на вопрос, сколько футболистов могут покинуть команду летом.

— После таких сезонов на игроков обычно растет спрос. Велик ли он сейчас?

— Да. Сильно углубляться не буду, но интерес ожидаемо есть. У нас будет взвешенный подход. Нас должна удовлетворить цена, как и у самого футболиста должно быть желание сменить команду и расти дальше.

— Сколько игроков могут покинуть команду летом?

— По пятерым футболистам есть разговоры. Но официальных предложений нет. Андраде нас уже покинул, с «Зенитом» мы быстро нашли компромисс. Игрока тоже все устроило. Кевин с благодарностью и хорошими воспоминаниями о городе и клубе уехал в Санкт-Петербург. Желаем ему успехов.

— Вы рассказывали, что вместе со спортивным директором по каждому игроку была сформирована ценовая позиция. Произошел ли пересчет?

— Корректировки мы обсуждаем и вносим каждое трансферное окно. Они были внесены и сейчас, но несущественно. Потому что изначально мы выстраивали систему цен, ниже которых лучше лишний раз не беспокоить.

— Кто, по вашим оценкам, самый дорогой игрок команды прямо сейчас?

— Брайан Хиль. Но если говорить о трансферах, то мы находимся в хорошем финансовом состоянии благодаря и «Ростеху», и хорошей работе по привлечению спонсоров, и поддержке области, и личной вовлеченности губернатора. Мы хорошо стоим на ногах — нам не нужно срочно кого-то продавать, — сказал Мясников «СЭ».

В сезоне-2025/26 РПЛ Хиль забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах.

Илья Мясников, Андрей Талалаев и&nbsp;футболисты &laquo;Балтики&raquo;.«Мы бы навели шороху в еврокубках!» Интервью руководителя «Балтики» — о Талалаеве, трансферах и целях

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РПЛ
ФК Балтика
Брайан Хиль («Балтика»)
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В «Балтике» раскрыли систему поощрения сотрудников за удачные перепродажи игроков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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