Губернатор Калининградской области: «Талалаев не хочет уходить из «Балтики», задача — находиться в пятерке»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026 оценил перспективы «Балтики» в предстоящем сезоне.

— «Балтика» провела яркий сезон, и есть мнение, что эту команду в межсезонье разберут. Что будет происходить?

— Наши болельщики спокойны, они все прекрасно понимают. Перед командой ставятся амбициозные задачи, тренер их также получает. И Андрей Талалаев никуда не хочет уходить, у него контракт, он работает. И главное — мы ставим амбициозные задачи дальше. Хотим находиться в пятерке. Необходимо стремиться к победе, идти к тройке.

— Задача минимум теперь место в топ-5 чемпионата России?

— Наши задачи всегда амбициозные. В прошлом году такая была в качестве большой, а минимальная — место в десятке. «Балтика» заряжена, тренер амбициозный. Уверен, предстоящий сезон будет хорошим. Костяк команды сохранился, тренерский штаб с генеральным спонсором сделают несколько штрихов по команде.

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла шестое место в РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max