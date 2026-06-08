Руководитель «Балтики» Мясников: «Мы бы навели шороху в еврокубках!»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» предположил, как бы команда могла выступить в еврокубках.

— Как часто у вас в голове мелькала мысль: «Если бы были еврокубки...»?

— Даже не представляете, насколько часто! Это было бы дополнительной мотивацией — понятно, что не только для нас. Калининград вообще уникальный город, который приспособлен к приему туристов. Он интересен и российским, и иностранным гражданам, потому что можно познавательно провести время. Так что было бы здорово играть в еврокубках.

— Не потерялись бы в Лиге конференций?

— Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но уверенно отвечу, что не потерялись бы. С нашим неуступчивым характером... Так еще и игра против иностранной команды. Мы бы навели шороху в еврокубках! — сказал Мясников «СЭ».

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла шестое место в РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max