Кисляк: «Верю, что еще сыграю на чемпионате мира за сборную»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» высказался об отстранении сборной России.

«Я верю, что сыграю на чемпионате мира за сборную. Мне только 20 лет, все еще впереди. Говорят, что спорт вне политике, но это политика. Не знаю, как скоро все решится. Мне нужно просто играть в футбол», — сказал Кисляк «СЭ».

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Из-за отстранения сборная России не участвовала в отборочном турнире ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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