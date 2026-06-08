Источник: Дзюба может провести следующий сезон в «Крыльях Советов»

Нападающий Артем Дзюба может перейти в «Крылья Советов», сообщает Mash.

По информации источника, самарский клуб рассчитывает подписать 37-летнего форварда в ближайшее время. Несмотря на финансовые проблемы, руководство команды хочет усилить линию атаки. В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход: у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе, а Самарская область, как отмечает руководство, стала для футболиста родной.

Последние два года Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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