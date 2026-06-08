ФИФА урегулировала спор с экс-футболистом «Локомотива» Диарра, требовавшим 65 миллионов евро

ФИФА достигла мирового соглашения с бывшим полузащитником сборной Франции и «Локомотива» Лассаной Диарра по делу о правах на трансфер игроков.

Диарра требовал 65 миллионов евро в качестве компенсации от ФИФА и Бельгийской федерации футбола, после того как Европейский суд в октябре 2024 года встал на его сторону в споре о трансферных правилах, которые, по словам игрока, нанесли ущерб его карьере.

«После глобального соглашения Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все судебные разбирательства. ФИФА не признавала какой-либо ответственности и не производила никаких компенсационных выплат. В настоящее время ФИФА не будет предоставлять никаких дальнейших комментариев», — приводит Reuters текст заявления ФИФА.

В августе 2014 года Диарра покинул «Локомотив». Позднее палата по разрешению споров ФИФА обязала полузащитника выплатить компенсацию железнодорожникам по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения. Также ФИФА отказалась выдать на француза трансферный сертификат. Это помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации, который хотел перейти в «Шарлеруа».

Диарра завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом был «ПСЖ».

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