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8 июня, 15:44

ФИФА урегулировала спор с экс-футболистом «Локомотива» Диарра, требовавшим 65 миллионов евро

Алина Савинова

ФИФА достигла мирового соглашения с бывшим полузащитником сборной Франции и «Локомотива» Лассаной Диарра по делу о правах на трансфер игроков.

Диарра требовал 65 миллионов евро в качестве компенсации от ФИФА и Бельгийской федерации футбола, после того как Европейский суд в октябре 2024 года встал на его сторону в споре о трансферных правилах, которые, по словам игрока, нанесли ущерб его карьере.

«После глобального соглашения Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все судебные разбирательства. ФИФА не признавала какой-либо ответственности и не производила никаких компенсационных выплат. В настоящее время ФИФА не будет предоставлять никаких дальнейших комментариев», — приводит Reuters текст заявления ФИФА.

Лассана Диарра.Экс-игрок «Локо» Диарра продолжает воевать с ФИФА. Новый иск — гигантский: на 65 миллионов евро

В августе 2014 года Диарра покинул «Локомотив». Позднее палата по разрешению споров ФИФА обязала полузащитника выплатить компенсацию железнодорожникам по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения. Также ФИФА отказалась выдать на француза трансферный сертификат. Это помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации, который хотел перейти в «Шарлеруа».

Диарра завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом был «ПСЖ».

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Лассана Диарра
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ФК Локомотив (Москва)
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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