Руководитель «Балтики» Мясников: «Полиграф у нас есть. Но ни разу его не применяли»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о применении полиграфа в отношении сотрудников.

— А что с полиграфом? Маргарян выделял его среди «методов эффективной работы спортивного директора на благо клуба».

— У нас есть полиграф в том числе. Первым идею его использования предложил сам Армен, а я поддержал.

— Это как ремень, который висит для устрашения? Или спортивный директор регулярно проходит проверки?

— Пока это просто ремень или какая-то палка, которая висит. Но, поверьте, это мотивировало бы любого. Но обговаривали все это мы сразу на берегу. С самого начала у нас с Арменом была договоренность, что я имею право в любое время потребовать, чтобы он или его сотрудники прошли полиграф. Если сотрудник отказывается, это может быть поводом для увольнения.

— Это прописано в контракте?

— Это договоренность, которая будет соблюдаться.

— Такая мера контроля распространяется только на спортивный блок?

— Да.

— Насколько понимаю, пока полиграф ни разу не применялся?

— Нет, — сказал Мясников «СЭ».

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла шестое место в РПЛ.

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