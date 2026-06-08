Фетисов считает, что голкипер «ПСЖ» Сафонов заслужил госнаграду за победу в Лиге чемпионов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заслужил спортивное звание или госнаграду за победу в Лиге чемпионов.

В финале турнира сезона-2025/26 парижане обыграли «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3). 27-летний Сафонов вышел на матч в стартовом составе «ПСЖ» и провел на поле всю игру.

«Это же классификация так называемая. Там можно просто внести какой-то дополнительный пункт, и все сложится. За особые заслуги, которые связаны с популяризацией, с чем угодно. Я думаю, что здесь чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет сомнений в принятии решений. Надо просто это делать. Ничего там нет такого, что попирало бы спортивный принцип. Наоборот. Стремись, будешь такой крутой, ты тоже получишь звание «Заслуженный мастер спорта», будешь представлен к правительственной награде», — цитирует Фетисова ТАСС.

Семикратный чемпион мира добавил, что не стал бы политизировать эту тему.

«Я бы точно эту тему не политизировал. Просто в очередной раз порадовался бы за нашего парня, который на самом деле восхитил весь футбольный мир, что случается в нашей жизни очень редко в последние годы», — добавил он.

Сафонов, выступающий за «ПСЖ» с лета 2024 года, стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды. Всего на его счету 8 трофеев в составе французской команды.

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