В «Балтике» раскрыли систему поощрения сотрудников за удачные перепродажи игроков

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о системе поощрения сотрудников за удачные трансферы «на выход».

— Инсайдер Иван Карпов сообщал о специальной системе вознаграждения для менеджмента и тренера «Балтики» за прибыльные перепродажи футболистов. То есть они получают процент с таких сделок. Чья это идея?

— Моя. Не буду говорить про конкретные проценты. Но я посчитал, что это хорошая мотивация для спортивного отдела, главного тренера. Объясню. Когда мы садимся за стол и решаем, кто нужен команде, любой тренер скажет: «Мне все нужны. И дайте еще десять игроков». Что называется, «все домой и ничего из дома». Но с системой, которая выстроена сейчас в «Балтике», мне кажется, мы достигаем компромисса в том числе с главным тренером, который понимает, что нужно выполнять задачу, но при этом не упираться рогами, если мы выращиваем футболиста и потом он уходит. Главный тренер получает хороший бонус за воспитание игрока. Мне думается, что это хорошая история.

— А на первый взгляд кажется, что эта мера больше направлена на спортивного директора.

— В том числе. Я просто сделал акцент на тренере, потому что роль такой схемы в случае со спортивным директором очевидна. Это обеспечивает чистоту, позволяет спортивному директору заниматься своими прямыми обязанностями. Но я не перехожу на личности и не имею в виду конкретно нашего спортивного директора, а объясняю теорию. Потому что у нас ни малейшего повода усомниться в чистоте и правильном ведении дел Армена не было, — сказал Мясников «СЭ».

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла шестое место в РПЛ.

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