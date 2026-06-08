Кисляк заявил, что Акинфеев способен играть до 50 лет

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился с «СЭ» мнением о продлении контракта вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Вообще не было никаких сомнений, что он продлит контракт. Игорь — легенда. Уверен, он сильно еще поможет нам. Сколько он еще может играть? 10 лет!» — сказал Кисляк «СЭ».

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

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