«РБ Спорт»: Карпукас согласовал пятилетний контракт с «Зенитом»

Контракт полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса с «Зенитом» согласован, сообщает «РБ Спорт».

Соглашение с игроком рассчитано на пять лет. По информации источника, вероятность трансфера велика и будет зависеть от суммы за игрока, которая устроит «Локомотив».

В сезоне-2025/26 на счету 23-летнего Карпукаса 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результатвиные передачи.

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