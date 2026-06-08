В Сербии рассказали, чего Благоевич может добиться с «Акроном»

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Срджана Благоевича на пост главного тренера «Акрона».

«Благоевич отлично взаимодействует с молодежью, в «Партизане» он доверял молодым игрокам и давал им ведущие роли в команде. Также у него хорошая мысль на стандартах, особенно на угловых, это его визитная карточка. В целом Срджан хорошо оценивает возможности своей команды. У него есть способность грамотно оценивать обстановку и придумывать что-то интересное. Он может развиться в хорошего тренера, но это уже зависит от клуба», — сказал Цветкович «СЭ».

53-летний сербский специалист подписал четырехлетний контракт с тольяттинцами и приступит к работе с командой на летних сборах.

Предыдущим местом работы Благоевича был «Партизан». Тренер возглавил команду в январе 2025-го, в ноябре того же года его уволили после двух подряд поражений, а 9 мая 2026-го вновь назначили на эту должность.

(Давид Петросян)