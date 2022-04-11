Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов прокомментировал победу красно-белых в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

— Что понравилось в игре «Спартака»?

— Настрой. Агрессия с первых же минут, заряженность на каждый эпизод, хорошее движение. Эти факторы, плюс откровенно слабая игра «Арсенала», который оставлял слишком много свободного пространства, и привели к разгрому. Особенно отмечу Соболева. Честно, не ожидал, что он настолько здорово может играть в оттяжке.

— Казалось, Соболев — форвард-наконечник?

— Ну да. А здесь постоянно отскакивал назад, брал мяч, разгонял атаки, отдавал обостряющие передачи. В общем, взял на себя функции Игнатова. Футболисты «Арсенала» просто не знали, что с этим делать. Терялись! И все-таки спартаковским болельщикам не стоит обольщаться. Несмотря на три мяча в ворота Тулы, видно — игра у команды до сих пор не выстроена.

— Это шпилька в адрес главного тренера?

— Я понимаю, самое тяжелое в футболе — отладить позиционное нападение. Сделать это вдвойне сложнее, когда в твоем распоряжении много новых футболистов. Но за три с половиной месяца, что Ваноли возглавляет «Спартак», должны быть хоть какие-то проблески командных взаимодействий. Если тренер умеет ставить позиционную атаку, за такой срок можно показать как минимум контуры этой игры.

— У Ваноли даже контуры не просматриваются?

— В том-то и дело! Не видно структуры игры, тренерских идей. Пока я так и не понял, что он за тренер, как хочет играть...