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Булатов — о Ваноли: «Пока так и не понял, что он за тренер, как хочет играть»

Булатов поделился мнением о тренере «Спартака» Ваноли
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов прокомментировал победу красно-белых в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

— Что понравилось в игре «Спартака»?

— Настрой. Агрессия с первых же минут, заряженность на каждый эпизод, хорошее движение. Эти факторы, плюс откровенно слабая игра «Арсенала», который оставлял слишком много свободного пространства, и привели к разгрому. Особенно отмечу Соболева. Честно, не ожидал, что он настолько здорово может играть в оттяжке.

— Казалось, Соболев — форвард-наконечник?

— Ну да. А здесь постоянно отскакивал назад, брал мяч, разгонял атаки, отдавал обостряющие передачи. В общем, взял на себя функции Игнатова. Футболисты «Арсенала» просто не знали, что с этим делать. Терялись! И все-таки спартаковским болельщикам не стоит обольщаться. Несмотря на три мяча в ворота Тулы, видно — игра у команды до сих пор не выстроена.

— Это шпилька в адрес главного тренера?

— Я понимаю, самое тяжелое в футболе — отладить позиционное нападение. Сделать это вдвойне сложнее, когда в твоем распоряжении много новых футболистов. Но за три с половиной месяца, что Ваноли возглавляет «Спартак», должны быть хоть какие-то проблески командных взаимодействий. Если тренер умеет ставить позиционную атаку, за такой срок можно показать как минимум контуры этой игры.

— У Ваноли даже контуры не просматриваются?

— В том-то и дело! Не видно структуры игры, тренерских идей. Пока я так и не понял, что он за тренер, как хочет играть...

Илья Кухарчук и&nbsp;Марио Фернандес. «ЦСКА в разобранном состоянии. А у «Спартака» игра до сих пор не выстроена». Булатов — о главных событиях тура
Виктор Булатов
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ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Арсенал – Ростов
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Сочи – Локомотив
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