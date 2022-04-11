КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение Кангва в адрес арбитров после матча со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит оскорбительное поведение нападающего «Арсенала» Кингса Кангва после матча со «Спартаком» (0:3).

«Рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Арсенала» Кангва. Футболист также вызван на заседание. Эта информация есть в общедоступных источниках. Мы установили, что это было на стадионе. Это было до отъезда команды со стадиона, значит, этот случай входит в компетенцию КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее 23-летний Кингс Кангва в интервью «СЭ» в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова. На 86-й минуте встречи игрок был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).