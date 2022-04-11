Защитник «Локомотива» Тикнизян вызван на заседание КДК РФС
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит удаление защитника «Локомотива» Наира Тикнязяна в матче против «Ростова» (1:4).
«Рассмотрим удаление Тикнизяна в матче «Ростов» — «Локомотив». Это грубая игра. Футболист вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
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|15
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|49
|
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|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
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|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
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|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
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|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
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|7
|6
|11
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|27
|
12
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|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
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30 тур
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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