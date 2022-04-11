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Защитник «Локомотива» Тикнизян вызван на заседание КДК РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит удаление защитника «Локомотива» Наира Тикнязяна в матче против «Ростова» (1:4).

«Рассмотрим удаление Тикнизяна в матче «Ростов» — «Локомотив». Это грубая игра. Футболист вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
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