Защитник «Локомотива» Тикнизян вызван на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит удаление защитника «Локомотива» Наира Тикнязяна в матче против «Ростова» (1:4).

«Рассмотрим удаление Тикнизяна в матче «Ростов» — «Локомотив». Это грубая игра. Футболист вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.