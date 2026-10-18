«Балтика» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Ростова» на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 18 октября на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 21.00 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Беликов, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Голенков, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Варатынов, Кирш, Муфи, Рядно, Ива, Ковач, Поспелов, Максим Петров, Оффор, Порохов.

«Ростов»: Артем Петров, Сако, Мелехин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Бабакин, Чистяков, Михайлов, Мухин, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Шамонин.

Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Ростов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)

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