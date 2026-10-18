Семья Симоняна нанесла символические удары по мячу перед матчем «Спартака» с «Рубином»

Дочь и внуки бывшего футболиста и тренера «Спартака» Никиты Симоняна нанесли символические первые удары по мячу перед матчем красно-белых с «Рубином» в 11-м туре чемпионата России.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. Перед матчем возле стадиона «Спартака» открыли памятник Симоняну, который ушел из жизни 23 ноября 2025 года.

В качестве игрока Симонян вместе со «Спартаком» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к титулу чемпиона СССР (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке (1963, 1965, 1971).

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