«Динамо» обыграло ЦСКА и стало единоличным лидером РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ — 3:1.

В составе бело-голубых по голу забили Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор.

У армейцев в конце первого тайма пенальти реализовал Иван Обляков.

«Динамо» одержало девятую победу подряд во всех турнирах. В РПЛ бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ в сезоне-2026/27. У армейцев 22 очка и третье место в турнирной таблице.

В 12-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Акроном» 24 октября. ЦСКА днем позже встретится со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)

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