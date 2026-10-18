«Зенит» завершил первые 11 туров РПЛ без единой ничьей

«Зенит» ни разу не сыграл вничью в первых 11 турах чемпионата России сезона-2026/27.

После победы над «Ахматом» (3:2) 18 октября на счету команды Сергея Семака восемь побед и три поражения. В турнирной таблице РПЛ питерцы набрали 24 очка из 33 возможных. Разница забитых и пропущенных мячей — 25:13.

Перед игрой с «Ахматом» у петербуржцев было семь побед и три поражения, 21 очко и разница мячей 22:11. В матче 11-го тура «Зенит» пополнил актив еще на три очка, сохранив ноль в графе «ничьи».

В воскресной встрече хозяева уступали 0:1 после гола Лечи Садулаева. На 47-й минуте счет сравнялся после автогола Арсена Адамова, а на 62-й Максим Глушенков вывел «Зенит» вперед. Мохамед Конате отличился на 86-й минуте, но Джон Джон на 90-й установил окончательный счет.

«Зенит» победил в трех последних матчах РПЛ — против «Балтики», «Краснодара» и «Ахмата». Все три встречи закончились со счетом 3:2. В 11 проведенных турах у команды нет ни одного ничейного результата.