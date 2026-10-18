Игдисамов: «У ЦСКА еще будет шанс выйти на первое место в РПЛ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:3) в 11-м туре чемпионата России.

«Во второй половине матча футбол был очень открытым, игра шла до гола одной из команд. К сожалению, «Динамо» свой гол забило, а мы — нет.

Благодарю болельщиков за сегодняшнюю активную поддержку, ее было слышно. Также могу сказать, что мы всегда вместе: вместе выигрываем, вместе проигрываем. У нас еще будет шанс выйти на первое место, и тогда мы им воспользуемся.

Момент с назначенным свободным ударом у ворот «Динамо» в первом тайме? Сложно комментировать судейские решения, нужно смотреть детали. Там все произошло очень быстро. Я задал вопрос, почему было принято такое решение. Резервный судья ответил, что изначально было единоборство Кирилла Глебова с Луневым, Андрей Лунев коснулся мяча ногой и уже после этого взял его в руки. Он пытался объяснить этот момент, но я, честно говоря, так до конца и не понял. Поэтому сейчас не хотел бы комментировать это решение — нужно сначала пересмотреть эпизод», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре команда Игдисамова 25 октября сыграет со «Спартаком».

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