«Зенит» выиграл третий подряд матч РПЛ со счетом 3:2

Петербургский «Зенит» завершил три последних матча чемпионата России с одинаковым победным счетом 3:2.

18 октября команда Сергея Семака победила «Ахмат» в домашней встрече 11-го тура РПЛ. Грозненцы открыли счет на 25-й минуте, после чего «Зенит» забил два мяча. На 86-й минуте Мохамед Конате восстановил равенство, а на 90-й Джон Джон принес хозяевам победу.

Такой же счет был зафиксирован в двух предыдущих турах. 16 сентября в Калининграде «Зенит» обыграл «Балтику» (3:2). Три мяча петербуржцев тогда забили Максим Глушенков, Луис Энрике и Александр Соболев.

10 октября сине-бело-голубые на выезде победили «Краснодар» — 3:2. Глушенков оформил дубль еще до перерыва, а Соболев сделал счет 3:0 на 53-й минуте. Во втором тайме «Краснодар» сократил отставание до одного мяча, но сравнять счет не сумел.

Таким образом, за три встречи с «Балтикой», «Краснодаром» и «Ахматом» «Зенит» забил девять голов и пропустил шесть. Команда набрала на этом отрезке девять очков. После 11 туров у петербуржцев 24 очка в чемпионате России.