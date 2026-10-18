Глушенков стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забил девятый гол в чемпионате России сезона-2026/27 и вышел на первое место в списке бомбардиров.

18 октября 27-летний футболист отличился на 62-й минуте матча 11-го тура с «Ахматом» в Санкт-Петербурге. Петербуржцы выиграли со счетом 3:2. После гола Глушенкова они повели 2:1. Гости затем сравняли счет, но Джон Джон забил победный мяч на 90-й минуте.

Перед 11-м туром Глушенков делил лидерство в гонке бомбардиров с одноклубником Александром Соболевым: у обоих было по восемь голов. Соболев в игре с «Ахматом» не отличился. Таким образом, Глушенков опередил партнера на один мяч. На третьей строчке находится полузащитник ЦСКА Иван Обляков с шестью голами.

Глушенков забил в каждом из трех последних матчей «Зенита» в РПЛ. 16 сентября он отличился во встрече с «Балтикой» (3:2), 10 октября оформил дубль против «Краснодара» (3:2), а 18 октября поразил ворота «Ахмата». На этом отрезке полузащитник записал на свой счет четыре гола.

После 11 матчей «Зенит» набрал 24 очка. В этих встречах команда одержала восемь побед и потерпела три поражения.