«Спартак» — «Рубин»: Солари открыл счет на 18-й минуте

«Спартак» вышел вперед в матче 11-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:0.

На 18-й минуте красно-белые забили со стандарта. Мяч от затылка Пабло Солари отскочил в сетку ворот соперника.

Игра проходит на «Лукой Арене» в Москве.