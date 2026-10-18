«Спартак» — «Рубин»: Угальде забил второй гол в ворота гостей

«Спартак» забил второй гол в матче 11-го тура чемпионата России против «Рубина» — 2:0.

На 43-й минуте с передачи Руслана Литвинова отличился Манфред Угальде, забив головой. После проверки ВАР гол был засчитан.

Угальде забил в четвертом матче подряд во всех турнирах.