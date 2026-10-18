Пивоваров — о победе «Динамо» над ЦСКА: «Смотрел игру на одном дыхании. Успех должен окрылять»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением об игре бело-голубых в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

В воскресенье, 18 октября, «Динамо» на своем поле победило армейцев со счетом 3:1.

— Игра была интенсивная, никто не закрывался. Все старались играть в атаку, смотрел игру на одном дыхании. Заслуга футболистов в том, что мы выиграли на последних минутах.

— Чемпионские амбиции?

— Такова идеология, мы двигаемся от игры к игре. Это прививает нам главный тренер и наш штаб.

— Есть феерия?

— Атмосфера хорошая, команда празднует. Мы все довольны. Успех должен окрылять, — сказал Пивоваров.

«Динамо» набрало 25 очков и стало единоличным лидером РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет с «Акроном» 24 октября.

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