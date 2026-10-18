«Спартак» — «Рубин»: Даку забил и не стал праздновать гол

«Спартак» увеличил преимущество в матче 11-го тура чемпионата России против «Рубина» — 3:0.

На 65-й минуте с передачи Пабло Солари забил Мирлинд Даку. После проверки ВАР гол был засчитан.

Даку не стал праздновать забитый мяч в ворота бывшей команды.