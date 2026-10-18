Степашин назвал игру «Динамо» с ЦСКА хорошим футболом

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил игру бело-голубых с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.

В воскресенье, 18 октября, «Динамо» на своем поле победило армейцев со счетом 3:1. Голы бело-голубых забили Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор.

— Чемпионский футбол?

— Хороший футбол, — сказал Степашин.

«Динамо» набрало 25 очков и стало единоличным лидером РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет с «Акроном» 24 октября.

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