Нападающий «Динамо» Тюкавин: «Своей игрой будем заставлять болельщиков приходить на матчи»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:1) в 11-м туре РПЛ.

24-летний форвард забил первый гол своей команды на 31-й минуте.

— Атмосфера невероятная. Спасибо болельщикам. Своей игрой будем заставлять их приходить не только на дерби, но и все остальные игры. Ключевой момент матча? Когда забили с углового.

— Прокомментируйте свой гол.

— Ударил по воротам и забил. Возможно, крученный удар получился, вратарь не справился.

— Какие эмоции от первого места?

— Никаких эмоций. Впереди еще много матчей. Не надо делать нас чемпионом за почти 20 матчей до конца чемпионата, — сказал Тюкавин после матча.

«Динамо» одержало девятую победу подряд во всех турнирах. В РПЛ бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

В 12-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Акроном» 24 октября.

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