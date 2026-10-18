«Динамо» впервые в истории выиграло семь матчей подряд в чемпионате России

«Динамо» впервые в своей истории выиграло в семи матчах чемпионатов России подряд, сообщает Opta.

По данным источника, бело-голубые набрали 25 очков после 11 туров чемпионата России впервые с сезона 1995 года, когда им удалось заработать 26 баллов.

18 октября «Динамо» обыграло ЦСКА (3:1) и стало единоличным лидером РПЛ с 25 очками. Второе место у «Зенита» (24 очка), а третье — у ЦСКА (22 очка).

В 12-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Акроном» 24 октября.

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