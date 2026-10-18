Тренер ЦСКА Игдисамов о матче с «Динамо»: «Глупо отрицать, что Тороп ошибся в эпизоде с первым голом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился впечатлениями от игры вратаря Владислава Торопа в матче с «Динамо» (1:3) в 11-м туре чемпионата России.

«Отрицать, что Слава ошибся в эпизоде с первым голом, было бы глупо. Но после этого он совершил очень эффектное спасение. В розыгрыше мяча, когда мы играли через Славу, он не доставлял мячи в те зоны, о которых мы договаривались, и это тоже сказалось. Но думаю, что Слава — сильный парень и все это преодолеет.

Может ли Максим Бориско выйти на матч со «Спартаком»? Пока не готов ответить на этот вопрос. Сначала нужно успокоиться, убрать лишние эмоции, пересмотреть игру и уже после этого продумывать план на следующий матч, в том числе определяться с составом», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре команда Игдисамова 25 октября сыграет со «Спартаком».

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