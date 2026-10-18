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«Динамо» выиграло у ЦСКА оба матча РПЛ в 2026 году с общим счетом 7:2

Антон Роговский

Московское «Динамо» победило ЦСКА в обеих очных встречах чемпионата России в 2026 календарном году. Общий счет двух матчей — 7:2.

18 октября бело-голубые выиграли домашнее дерби 11-го тура сезона-2026/27 со счетом 3:1. Константин Тюкавин открыл счет на 31-й минуте, Иван Обляков на 43-й реализовал пенальти. В концовке «Динамо» забило дважды: Роберто Фернандес отличился на 89-й минуте, Виктор Окишор — на 90+2-й.

Первая встреча команд в календарном 2026 году состоялась 8 марта. Тогда «Динамо» победило на поле ЦСКА со счетом 4:1 в 20-м туре чемпионата России-2025/26. За бело-голубых дважды забил Николас Маричаль, по одному мячу — Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол армейцев записал на свой счет Мойзес.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; Ярослав Гладышев и&nbsp;Константин Тюкавин празднуют гол в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА 18&nbsp;октября.«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в концовке. Семь выигрышей подряд и первая строчка в РПЛ

В мартовском дерби ЦСКА остался в меньшинстве уже на 15-й минуте после удаления Лусиано Гонду. К перерыву «Динамо» вело 2:0. Во втором тайме команды забили еще три мяча.

За два матча РПЛ в 2026 году «Динамо» забило армейцам семь голов и пропустило два. После октябрьской победы бело-голубые набрали 25 очков в 11 турах сезона-2026/27.

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Бителло
Виктор Окишор
Иван Обляков
Иван Сергеев
Константин Тюкавин
Лусиано Гонду
Николас Маричаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роберто Фернандес
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«Зенит» выиграл третий подряд матч РПЛ со счетом 3:2

«Зенит» завершил первые 11 туров РПЛ без единой ничьей
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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