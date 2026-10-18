«Динамо» выиграло у ЦСКА оба матча РПЛ в 2026 году с общим счетом 7:2

Московское «Динамо» победило ЦСКА в обеих очных встречах чемпионата России в 2026 календарном году. Общий счет двух матчей — 7:2.

18 октября бело-голубые выиграли домашнее дерби 11-го тура сезона-2026/27 со счетом 3:1. Константин Тюкавин открыл счет на 31-й минуте, Иван Обляков на 43-й реализовал пенальти. В концовке «Динамо» забило дважды: Роберто Фернандес отличился на 89-й минуте, Виктор Окишор — на 90+2-й.

Первая встреча команд в календарном 2026 году состоялась 8 марта. Тогда «Динамо» победило на поле ЦСКА со счетом 4:1 в 20-м туре чемпионата России-2025/26. За бело-голубых дважды забил Николас Маричаль, по одному мячу — Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол армейцев записал на свой счет Мойзес.

В мартовском дерби ЦСКА остался в меньшинстве уже на 15-й минуте после удаления Лусиано Гонду. К перерыву «Динамо» вело 2:0. Во втором тайме команды забили еще три мяча.

За два матча РПЛ в 2026 году «Динамо» забило армейцам семь голов и пропустило два. После октябрьской победы бело-голубые набрали 25 очков в 11 турах сезона-2026/27.