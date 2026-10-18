Окишор о матче с ЦСКА: «Мы чувствуем, что каждая победа особенная»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (3:1) в 11-м туре РПЛ.

Окишор, который недавно продлил контракт с бело-голубыми, забил третий гол своей команды.

— В первых эпизодах старался сыграть просто. Давление было от соперника и старался войти с простых действий.

— Насколько проще стало играть в таких матчах?

— Это опыт. Получается более увереннее играть.

— Можно сказать, что сегодня родилось что-то большое? Команда активно праздновала.

— Да, мы чувствуем, что каждая победа особенная. Победили над таким соперником, который идет в топе таблицы. У нас потрясающая атмосфера в команде. Мы не разговариваем о чемпионстве и просто идем от игры к игре.

— Отступные по контракту?

— Без комментариев, — сказал Окишор после матча.

«Динамо» одержало девятую победу подряд во всех турнирах. В РПЛ бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

В 12-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Акроном» 24 октября. ЦСКА днем позже встретится со «Спартаком».

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