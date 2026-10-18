Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Победная серия за счет того, что есть команда и хороший тренер»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды на чемпионство в сезоне-2026/27.

В воскресенье, 18 октября, «Динамо» на своем поле победило ЦСКА со счетом 3:1 и одержало девятую победу подряд во всех турнирах.

«Чемпионство? Все впереди. Команда хорошо играет и не стыдно, слава богу. Победная серия за счет того, что есть команда и хороший тренер», — сказал Степашин «СЭ».

После матча с ЦСКА бело-голубые с 25 очками стали единоличным лидерами в чемпионате России.

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