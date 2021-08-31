«Вест Хэм» подписал пятилетний контракт с Влашичем

«Вест Хэм» подтвердил переход полузащитника Николы Влашича в команду. Ранее ЦСКА объявил о трансфере хорвата в английский клуб.

Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не сообщается.

«Добро пожаловать в «Вест Хэм», Никола Влашич», — говорится в Twitter команды.

Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic! ?? — West Ham United (@WestHam) August 31, 2021

«Вест Хэм» после трех туров АПЛ занимает второе место в турнирной таблице.