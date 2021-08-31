«Вест Хэм» подписал пятилетний контракт с Влашичем
11:07
«Вест Хэм» подтвердил переход полузащитника Николы Влашича в команду. Ранее ЦСКА объявил о трансфере хорвата в английский клуб.
Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не сообщается.
«Добро пожаловать в «Вест Хэм», Никола Влашич», — говорится в Twitter команды.
«Вест Хэм» после трех туров АПЛ занимает второе место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.whufc.com/news/articles/2021/august/31-august/west-ham-united-sign-croatia-international-attacker-nikola
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