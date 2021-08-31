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«Вест Хэм» подписал пятилетний контракт с Влашичем

11:07
Никола Влашич. Фото Getty Images
Никола Влашич. Фото Getty Images
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«Вест Хэм» подтвердил переход полузащитника Николы Влашича в команду. Ранее ЦСКА объявил о трансфере хорвата в английский клуб.

Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не сообщается.

«Добро пожаловать в «Вест Хэм», Никола Влашич», — говорится в Twitter команды.

«Вест Хэм» после трех туров АПЛ занимает второе место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.whufc.com/news/articles/2021/august/31-august/west-ham-united-sign-croatia-international-attacker-nikola

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Виктория Кравченко все материалы автора

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