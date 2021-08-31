«Ювентус» назвал сумму трансфера Роналду в «МЮ»

«Ювентус» сообщил, сколько стоил «Манчестеру Юнайтед» трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду.

36-летний футболист перешел в «МЮ» за 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Если клуб или Роналду будут завоевывать трофеи, «Юве» будет получать бонусы в размере 8 миллионов евро.

О переходе форварда из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.