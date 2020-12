Вернблум назвал Слуцкого ужасным певцом

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум на своей странице в Twitter поделился видео, где главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исполняет новогоднюю песню.

В этом ролике участвуют игроки казанского клуба и сам Слуцкий. Тренер на протяжении видео на английском языке исполняет песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»).

«Отличный тренер, феноменальный человек, но ужасный певец», — подписал публикацию Вернблум.