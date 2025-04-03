Вендел заявил, матч между «Зенитом» и «Локомотивом» будет нести принципиальный характер

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в матче 23-го тура РПЛ на фоне поражения разгромного поражения железнодорожников от «Крыльев Советов» (1:5).

«На самом деле, независимо от результатов прошлых матчей, игры между «Зенитом» и московскими командами — это всегда принципиальные противостояния. Это будет уже другая игра, и я уверен, что настрой у соперника будет совершенно иным. Повторюсь, нам необходимо быть на сто процентов готовыми к тому, чтобы дать бой и побороться за победу», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

После 22 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. «Локомотив» раполагается на шестой строчке с 40 очками.

Игра между командами пройдет 5 апреля на «РЖД Арене». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.